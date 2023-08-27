Председатель ХДС Мерц заявил о слишком большом потоке беженцев в Германию

Evgenija Palette

Германия РАСПЛАЧИВАЕТСЯ за свою соглашательскую политику "холокоста"... Им бы взять в руки карандаш, да сделать сравнительный анализ потерь по государствам и национальностям... А они предпочли ИЗВИНИТЕЛЬНЫЕ ПОКЛОНЫ БИТЬ... Хорошо еще, что эти "ДОИТЕЛИ" не сделали свое шестиконечное кладбище рядом с Рейхстагом... ( как предлагали. Они же.).