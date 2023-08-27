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Председатель ХДС Мерц заявил о слишком большом потоке беженцев в Германию

Председатель ХДС Мерц заявил о слишком большом потоке беженцев в Германию

Председатель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал действия федерального правительства в области миграции и предоставления убежища.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Германия  РАСПЛАЧИВАЕТСЯ за свою соглашательскую политику &quot;холокоста&quot;... Им бы взять в руки карандаш, да сделать сравнительный анализ потерь по государствам и национальностям... А они предпочли ИЗВИНИТЕЛЬНЫЕ ПОКЛОНЫ БИТЬ... Хорошо еще, что эти &quot;ДОИТЕЛИ&quot; не сделали  свое шестиконечное кладбище рядом с Рейхстагом... ( как предлагали. Они же.).
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