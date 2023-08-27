Председатель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал действия федерального правительства в области миграции и предоставления убежища.
Председатель ХДС Мерц заявил о слишком большом потоке беженцев в Германию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Германия РАСПЛАЧИВАЕТСЯ за свою соглашательскую политику "холокоста"... Им бы взять в руки карандаш, да сделать сравнительный анализ потерь по государствам и национальностям... А они предпочли ИЗВИНИТЕЛЬНЫЕ ПОКЛОНЫ БИТЬ... Хорошо еще, что эти "ДОИТЕЛИ" не сделали свое шестиконечное кладбище рядом с Рейхстагом... ( как предлагали. Они же.).
Ответить
12 час.
Свежие комментарии