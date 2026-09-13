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«Работа ведётся непрерывно»: как совершенствуются российские танки

«Работа ведётся непрерывно»: как совершенствуются российские танки

В преддверии Дня танкиста, который в этом году выпадает на 13 сентября, «Уралвагонзавод» отправил в войска новую партию модифицированных Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

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