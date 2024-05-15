БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

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Верните их !" О чем Белоусова попросил Захар Прилепин и военкоры

Верните их !" О чем Белоусова попросил Захар Прилепин и военкоры

Для начала, чтобы было понятно, как восприняли на фронте отставку Шойгу. Со слов наших военкоров и военблогеров.

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Комментарии
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П
Путник
Ливень не дурак , а предатель. И судит по себе.
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14 час.
АБ
АЛЕКСЕЙ БУЗИН
👍👍👍 Задолбали уже, эти &quot;знатоки&quot;, с умным видом рассуждающие о Компании, Пригожине, о з/к, воевавших за свободу &quot;всего лишь&quot; 6 месяцев не будучи в теме абсолютно! Вы выживите на передке хотя бы один день! Один!
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11 час.
Betahon
Согласен с мнением Юрия Подоляки и хохляцкими аналитиками:&quot;На Украине очень разочарованы такими кадровыми перестановками в МО России, считая, что теперь эффективность расходов военного бюджета сильно вырастет, что позволит Москве заметно усилить себя в военно-техническом плане... Собственно, именно поэтому на фронте вчера был праздник, а я назвал эту новость — самой лучшей новостью дня&quot;. Арест и конфискация у одного лишь зама Шойгу позволила вернуть государству более 100 млн. руб.(выявленная наличность) и пока не оцененная недвижимость...Всего на несколько миллиардов рублей! А ведь это деньги, украденные из военного бюджета страны! Это не один десяток украденных самолетов и танков! А таких казнокрадов в авгиевых конюшнях бывшего Министра обороны наберется не один десяток, за которыми стоят полки не дошедших до фронта танков, ракетных комплексов, одежды, питания и т.д.! В условиях военного времени-это смертная казнь с конфискацией и поражение в правах родственников,на которых переписано имущество и активы! Больше того: на них смерти убитых солдат, которые не смогли использовать украденную паразитами технику и защиту от атак врага, построившими на крови дома, коттеджи, свое личное благополучие!
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8 час.

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