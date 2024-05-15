Верните их !" О чем Белоусова попросил Захар Прилепин и военкоры

Betahon

Согласен с мнением Юрия Подоляки и хохляцкими аналитиками:"На Украине очень разочарованы такими кадровыми перестановками в МО России, считая, что теперь эффективность расходов военного бюджета сильно вырастет, что позволит Москве заметно усилить себя в военно-техническом плане... Собственно, именно поэтому на фронте вчера был праздник, а я назвал эту новость — самой лучшей новостью дня". Арест и конфискация у одного лишь зама Шойгу позволила вернуть государству более 100 млн. руб.(выявленная наличность) и пока не оцененная недвижимость...Всего на несколько миллиардов рублей! А ведь это деньги, украденные из военного бюджета страны! Это не один десяток украденных самолетов и танков! А таких казнокрадов в авгиевых конюшнях бывшего Министра обороны наберется не один десяток, за которыми стоят полки не дошедших до фронта танков, ракетных комплексов, одежды, питания и т.д.! В условиях военного времени-это смертная казнь с конфискацией и поражение в правах родственников,на которых переписано имущество и активы! Больше того: на них смерти убитых солдат, которые не смогли использовать украденную паразитами технику и защиту от атак врага, построившими на крови дома, коттеджи, свое личное благополучие!