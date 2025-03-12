Власти Онтарио решили отменить пошлины в 25% на поставки энергии в США

Global Look Press/Svetlana Vozmilova/Global Look Press Власти канадской провинции Онтарио решили отменить действие 25-процентной пошлины на поставки электричества в американские штаты Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк.
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