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Петербургский дневник

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В Госдуме разрабатывают проект о противодействии скулшутингу

В Госдуме разрабатывают проект о противодействии скулшутингу

В документе предполагается введение ограничений на распространение информации о методах и мотивах преступлений Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который направлен на борьбу с так называемым скулшутинтом – нападениями с оружием на учебные заведения.

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