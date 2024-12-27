В Госдуме разрабатывают проект о противодействии скулшутингу

В документе предполагается введение ограничений на распространение информации о методах и мотивах преступлений Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который направлен на борьбу с так называемым скулшутинтом – нападениями с оружием на учебные заведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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