Оговоры в графической магии вообще не работают?

Автор Элеонора Ример Оговоры работают. Но они работают в рамках возможностей выбранного инструмента.Если вы пишете в оговоре "без вреда для здоровья", но при этом бьете по врагу тяжелой боевой артиллерией, вы все равно получите откат и истощение, потому что ваше тело физически потратит тонну энергии на этот удар.