Шарль Леклер: «В данный момент болид «Феррари» ограничен в возможностях в некоторых областях, и ни один вариант настроек этого не исправит»

Леклер оценил выступление в квалификации к Гран-при США. Пилот «Феррари» отметил, что гоночный темп Скудерии сейчас намного лучше квалификационного, и что с учетом старта с 4-й позиции он может рассчитывать побороться за победу в гонке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии