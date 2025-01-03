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Мэттьюс о травме: «Отдых помогает, с каждым днем мне все лучше. Обидно не играть, но я внимателен ко всему, что происходит с организмом»

Ранее американский форвард пропустил 9 матчей из-за повреждения верхней части тела и еще 6 по причине рецидива.

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