Ирина Шейк раскрыла секрет своей фигуры на отдыхе в Марокко

Ирина Шейк показала в соцсетях, как проводит отпуск в Марокко. Судя по снимкам, 40-летняя супермодель не теряет времени на отдыхе и берёт от него максимум: много плавает, загорает, принимает ванну с лепестками роз, а также осматривает местные красоты.
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