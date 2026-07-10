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SPLETNIK

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Ирина Шейк раскрыла секрет своей фигуры на отдыхе в Марокко

Ирина Шейк раскрыла секрет своей фигуры на отдыхе в Марокко

Ирина Шейк показала в соцсетях, как проводит отпуск в Марокко. Судя по снимкам, 40-летняя супермодель не теряет времени на отдыхе и берёт от него максимум: много плавает, загорает, принимает ванну с лепестками роз, а также осматривает местные красоты.

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