В Астрахани состоится матчевый поединок молодых борцов России и Казахстана

В преддверие Кубка Каспия пройдут совместные тренировки с титулованными спортсменами нашей страны. 23 августа в Астрахани в спорткомплексе «Звездный» пройдет матчевая встреча юниорских (до 21 года) и молодежных (до 24 лет) сборных России и Казахстана по греко-римской борьбе на Кубок Каспия.