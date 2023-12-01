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Лавров призвал иностранную журналистку не искажать его заявление об ОБСЕ

Лавров призвал иностранную журналистку не искажать его заявление об ОБСЕ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, прошедшей 1 декабря, попросил журналистку немецкого издания Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) не искажать его слова об организации.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Уважаю Лаврова, но в данном моменте не могу согласиться. Нашим журналистам действительно никто отдельно не указывает, что писать. Но этого и не надо.  Честных и принципиальных журналистов у нас  практически  всех выдави из журналистики. Оставшиеся работают по принципу жесткой самоцензуры - &quot;как бы чего не ляпнуть&quot;, вызвав недовольство &quot;наверху&quot;.
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