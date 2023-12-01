Лавров призвал иностранную журналистку не искажать его заявление об ОБСЕ

ЮВ

Юрий Во

Уважаю Лаврова, но в данном моменте не могу согласиться. Нашим журналистам действительно никто отдельно не указывает, что писать. Но этого и не надо. Честных и принципиальных журналистов у нас практически всех выдави из журналистики. Оставшиеся работают по принципу жесткой самоцензуры - "как бы чего не ляпнуть", вызвав недовольство "наверху".