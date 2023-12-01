Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, прошедшей 1 декабря, попросил журналистку немецкого издания Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) не искажать его слова об организации.
Лавров призвал иностранную журналистку не искажать его заявление об ОБСЕ
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Уважаю Лаврова, но в данном моменте не могу согласиться. Нашим журналистам действительно никто отдельно не указывает, что писать. Но этого и не надо. Честных и принципиальных журналистов у нас практически всех выдави из журналистики. Оставшиеся работают по принципу жесткой самоцензуры - "как бы чего не ляпнуть", вызвав недовольство "наверху".
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