Американский аналитик: Германия и Россия проводят «секретные переговоры» по украинскому вопросу

В западном издании Foreign Policy вышел материал, в котором сообщается о якобы проведении «секретных переговоров» между представителями властей Германии и России по украинскому вопросу.
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