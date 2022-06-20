Картина дня. Финансы

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Американский аналитик: Германия и Россия проводят «секретные переговоры» по украинскому вопросу

Американский аналитик: Германия и Россия проводят «секретные переговоры» по украинскому вопросу

В западном издании Foreign Policy вышел материал, в котором сообщается о якобы проведении «секретных переговоров» между представителями властей Германии и России по украинскому вопросу.

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