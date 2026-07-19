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50 ракет по Киеву: никакой ПВО не хватит для отражения таких атак

50 ракет по Киеву: никакой ПВО не хватит для отражения таких атак

В ночь на воскресенье российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам в Киеве. По имеющимся данным, всего по украинской столице было выпущено около 50 ракет различных типов, включая оперативно-тактические ракеты «Искандер-М», гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также ракеты комплекса С-400, приспособленные для применения по земле.

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