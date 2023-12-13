В ХАМАС высказались о резолюции ГА ООН, требующей прекращения огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС положительно отнеслось к принятию резолюции Генассамблеи ООН о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта и освобождении всех заложников без предусловий, заявил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк.
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