Военным группировки войск "Юг" вручили государственные и ведомственные награды

Скриншот видео Церемония награждения военных мотострелкового полка группировки войск "Юг" государственными и ведомственными наградами прошла в одном из тыловых районов проведения спецоперации РФ (СВО) в ДНР.
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