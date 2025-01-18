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Военным группировки войск "Юг" вручили государственные и ведомственные награды

Военным группировки войск "Юг" вручили государственные и ведомственные награды

Скриншот видео Церемония награждения военных мотострелкового полка группировки войск "Юг" государственными и ведомственными наградами прошла в одном из тыловых районов проведения спецоперации РФ (СВО) в ДНР.

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