"Меня случайно перенесли в Бишкек?": "Киргизский уголок" в центре Москвы поразил нашу подписчицу

Одиссей Можно и не врать.... Не поленился - сходил по указанному адресу. А там: "Ой! Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!" Может, потому и нет расписания, что...

Одиссей Только ЭТОТ кинотеатр? А я вот читал - здесь же и недавно - что где-то в Москве уже появились указатели на таджикском, чтолЕ... С ЭТИМ что делать будем? У меня лично, в связи с этой темой появилась пара вопросов: 1. зачем фильмы на иностранном языке, если (ТЕОРЕТИЧЕСКИ) мигранты владеют русским и у каждого даже справочка имеется? 2. как мы рассчитываем приобщить их к нашей культуре, интегрировать и ассимилировать, если их даже в нашу языковую среду погрузить не получается?