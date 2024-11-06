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"Меня случайно перенесли в Бишкек?": "Киргизский уголок" в центре Москвы поразил нашу подписчицу

"Меня случайно перенесли в Бишкек?": "Киргизский уголок" в центре Москвы поразил нашу подписчицу

Avia.pro - СМИ Друзья, хочу поделиться историей, которая заставила меня задуматься: не случился ли сбой в Матрице, или меня случайно перенесли в Бишкек? Это происходило в ТЦ "Маркос-Молл" в районе Алтуфьево, где когда-то был кинотеатр "Каро 3", но теперь "царит" кинотеатр "МИР".

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Комментарии
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Одиссей
Можно и не врать.... Не поленился - сходил по указанному адресу. А там: &quot;Ой! Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!&quot; Может, потому и нет расписания, что...
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Одиссей
Только ЭТОТ кинотеатр? А я вот читал - здесь же и недавно - что где-то в Москве уже появились указатели на таджикском, чтолЕ...  С ЭТИМ что делать будем?  У меня лично, в связи с этой темой появилась пара вопросов: 1. зачем фильмы на иностранном языке, если (ТЕОРЕТИЧЕСКИ) мигранты владеют русским и у каждого даже справочка имеется? 2. как мы рассчитываем приобщить их к нашей культуре, интегрировать и ассимилировать, если их даже в нашу языковую среду погрузить не получается?
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Одиссей
А что ж Алтуфьево? Я вот в прошлом году был крайне ошарашен, оказавшись после большого перерыва на Таганке.... Вот уж Центр так Центр!!! Дома и названия прежние, а публика - будто где-то в Бишкеке/Ташкенте оказался...   У меня воспоминания о том районе самые романтические: лямур-тужур и все такое, но НЫНЕШНЯЯ обстановка как-то резко контрастирует...
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