Наша гордость - наши спортсмены💪💪💪 Мэр города Сергей Егоров поздравил команду Новоаннинского района, представляющую район и Волгоградскую область на Всероссийском фестивале ГТО.
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Наша гордость - наши спортсмены💪💪💪 Мэр города Сергей Егоров поздравил команду Новоаннинского района, представляющую район и Волгоградскую область на Всероссийском фестивале ГТО.