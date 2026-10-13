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Энергетические войны: нефть дорожает из-за Зеленского и хуситов, ссора США и ЕС

Энергетические войны: нефть дорожает из-за Зеленского и хуситов, ссора США и ЕС

США и Россия обсуждают возможное участие американского инвестора в "Северных потоках" на фоне перспектив возобновления поставок российского газа в Европу после завершения конфликта на Украине .

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