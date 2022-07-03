Аргументы недели

98 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Белоусов
    А он не женщина? А кто же тогда? Ну, не мужик, точно.Захарова в шутку ...
  • bianka Белая
    Не пропустить, а пропускать, беспрепятственно и безусловно. Всегда.МИД Норвегии заяв...
  • Roman Tannenberg
    А чем русские недовольны? - Вы же сами всего этого хотели! Кто Союз, а это в первую очередь - РОССИЯ, развалил? - Неу...Среднеазиатский «...

С начала спецоперации ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и бронемашин ВСУ

С начала спецоперации ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и бронемашин ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации днем в воскресенье, 3 июля, сообщили, что с начала спецоперации были ликвидированы почти 3,9 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх