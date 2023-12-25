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Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о готовящихся беспорядках

Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о готовящихся беспорядках

Она добавила, что ее заявление скорее всего не найдет поддержки и понимания на Западе. Спецслужбы РФ заранее предупредили сербских коллег о планах прозападной оппозиции организовать беспорядки после муниципальных выборов.

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