Сирия: По меньшей мере три человека были убиты и пятеро ранены в результате вооруженных столкновений между двумя семьями в Аль-Мидани, в районе Дума мухафазы Риф-Димашк, недалеко от Дамаска, в ночь с 1 на 2 августа.
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