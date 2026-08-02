Сирия: По меньшей мере три человека были убиты и пятеро ранены в результате вооруженных столкновений между двумя семьями в Аль-Мидани, в районе Дума мухафазы Риф-Димашк, недалеко от Дамаска, в ночь с 1 на 2 августа.