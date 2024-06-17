Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Все издевательства Запада над Россией затем будут применены против Китая

Все издевательства Запада над Россией затем будут применены против Китая

Совершенно очевидно, что следующим после России под каток западных санкций попадёт Китай. Об этом на круглом столе в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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