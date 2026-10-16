👫Личный пример и свобода выбора: легкоатлетка дала советы, как увлечь ребёнка спортом Недостаточно просто рассказывать о пользе физической активности — ребёнку важно видеть личный пример, пробовать разные направления и иметь свободу выбора, считает победительница в прыжках в длину на всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» Екатерина Копытич.
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