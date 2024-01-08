Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад

Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад

Сейчас в это сложно поверить, но после начала СВО европейское общество было на сто процентов уверено, что сейчас Путина быстренько привезут в Гаагу, картонные русские войска будут за неделю-другую размазаны тонким слоем по украинскому чернозему и можно будет бежать столбить свои участки русской земли, когда ненавистная Империя Зла развалится на кусочки.

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