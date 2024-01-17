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Интересные новости дня

Гений про злодейства Куда наш дернул опять, кто-нибудь знает? Вчера ж на этом ресурсе писали, что мы его в морозильнике держим, что за новости опять? Недоумеваю.

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Комментарии
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Бурят Бурятов
🤣🤣🤣🤣👍
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9 час.
Бурят Бурятов
Запасаемся попкорном🤪
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9 час.
СА
Сергей Андросов
Остину в качестве совета: любой проктолог скажет,чтобы не было простатита, надо пипирку почаще лохматить, а то ерундой занимается! Фон дер Ляйен не даст соврать!
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6 час.

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