Капитан Джек Воробей, Капитан Барбосса, Дейви Джонс и Элизабет Суонн появятс...

Капитан Джек Воробей, Капитан Барбосса, Дейви Джонс и Элизабет Суонн появятся в Fortnite 19 июляПланы Epic Games остаются непоколебимы, и в Fortnite появляются скины главных героев франшизы “Пираты Карибского моря”: экипировки Капитана Джека Воробья, Капитана Барбоссы, Дейви Джонса и Элизабет Суонн.
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