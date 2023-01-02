О странных антеннах времен СССР

﻿﻿Сегодня на фасадах и крышах домов мы в основном видим «тарелочные» антенны с логотипами известных фирм, а в советское время дома обычно «зацикливались» на конструкциях не самых эстетичных форм, если вспомнить конструкции не промышленного, а бытового назначения.