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Сразу 15 человек заработали пищевое отравление на севере Москвы

Сразу 15 человек заработали пищевое отравление на севере Москвы

Все отравившиеся жили в хостеле на Дмитровском шоссе.В Северном административном округе Москвы 15 человек попали в больницу с пищевым отравлением.

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