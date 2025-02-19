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Ведущие вузы страны обеспечат экспертное сопровождение Форуму будущих технологий

Ведущие вузы страны обеспечат экспертное сопровождение Форуму будущих технологий

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. Форум будущих технологий, который состоится 20–21 февраля 2025 года в Москве, привлечет к работе ведущих ученых и специалистов из крупнейших химико-технологических вузов России.

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