Ведущие вузы страны обеспечат экспертное сопровождение Форуму будущих технологий

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. Форум будущих технологий, который состоится 20–21 февраля 2025 года в Москве, привлечет к работе ведущих ученых и специалистов из крупнейших химико-технологических вузов России.
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