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Поворот не туда: увеличение сложности и стоимости БПЛА как тупиковый путь развития этого типа вооружений

Поворот не туда: увеличение сложности и стоимости БПЛА как тупиковый путь развития этого типа вооружений

Пожалуй, одним из знаковых событий в пришествии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поле боя стало появление в конце ХХ века новейшего на тот момент американского разведывательно-ударного RQ-1 (разведывательный) / MQ-1 (разведывательно-ударный) Predator («Хищник»).

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