Сидней, Австралия, 21 февраля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Проживающий в Австралии пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван примет участие в пророссийском автопробеге ко Дню защитника Отечества 23 февраля.
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