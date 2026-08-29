#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): Россия меняет стратегию ударов и практически непрерывно атакует столицу и область, парализовав всю экономическую деятельность в регионе.