"Киргиз" из зоны СВО. Мигрант готов был отдать жизнь за русских

Бута вытащили за то, что смог помочь нашим парням-лётчикам бежать из Кандагара. Фильм был про это.

v

viach

"Удастся ли вытащить бойца с позывным "Киргиз"?" Давно об этом пишут, пишут и о казахе... А кроме писанины ничего! НИ-ЧЕ-ГО ! Так что надо ещё найти КОМУ УДАСТСЯ ! Так что, получается вопрос риторический, более того, глупый!