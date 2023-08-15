Медвежий угол

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"Киргиз" из зоны СВО. Мигрант готов был отдать жизнь за русских

"Киргиз" из зоны СВО. Мигрант готов был отдать жизнь за русских

Фото: Aleksander Polyakov/Globallookpress Мы часто обращаем внимание на мигрантов, которые не хотят жить по законам России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Фу, бля..ь, нацист поганый из помойки вылез. Сволочь ты та  ещё, Педуард.
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7 час.
Владимир Алтайцев
Бута вытащили за то, что  смог  помочь  нашим парням-лётчикам  бежать из Кандагара. Фильм был про это.
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7 час.
v
viach
&quot;Удастся ли вытащить бойца с позывным &quot;Киргиз&quot;?&quot; Давно об этом пишут, пишут и о казахе... А кроме писанины ничего!  НИ-ЧЕ-ГО !  Так что надо ещё найти  КОМУ  УДАСТСЯ ! Так что, получается вопрос риторический, более того, глупый!
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1 час.

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