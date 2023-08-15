Фото: Aleksander Polyakov/Globallookpress Мы часто обращаем внимание на мигрантов, которые не хотят жить по законам России.
"Киргиз" из зоны СВО. Мигрант готов был отдать жизнь за русских
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Фу, бля..ь, нацист поганый из помойки вылез. Сволочь ты та ещё, Педуард.
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7 час.
Владимир Алтайцев
Бута вытащили за то, что смог помочь нашим парням-лётчикам бежать из Кандагара. Фильм был про это.
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7 час.
v
viach
"Удастся ли вытащить бойца с позывным "Киргиз"?" Давно об этом пишут, пишут и о казахе... А кроме писанины ничего! НИ-ЧЕ-ГО ! Так что надо ещё найти КОМУ УДАСТСЯ ! Так что, получается вопрос риторический, более того, глупый!
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1 час.
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