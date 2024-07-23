После трагедии в Махачкале в России захотели разработать стандарты квестов для взрослых

Семен Борисов

Какие в жопу квесты,какие стандарты???Вся эта хрень пришла из Америки и Запада!Хотите острых ощущений?Поднимитесь на крышу многоэтажки и взлетите как птица,или облейтесь бензином,подожгите и если успеете добежать до речки,прыгните в воду!Можно лечь под каток,может плоскими станете!В общем развлечений много,дерзайте!Только не втягивайте детей и не вовлекайте бестолковых взрослых!Развлекайтесь сам на сам!А конторы этих ужасов нужно позакрывать и впредь никогда не узаконивать!Вся Америка и Запад кишат сумасшедшими,вы долбаные депутаты хотите,чтобы и у нас психушки переполнились и по улицам зомби ходили???