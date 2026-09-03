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Царьград

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Армения не уйдет с рынка РФ: экспорт АПК достиг $849 млн

Армения не уйдет с рынка РФ: экспорт АПК достиг $849 млн

Министр экономики Армении Геворк Папоян в эфире Общественного телеканала заявил, что республика продолжит сотрудничество с российскими партнёрами и не собирается уходить с их рынка.

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