"Перья нам не нужны!" Бойцы СВО обратились к Киркорову

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Комментарии
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Святослав Сюткин
эту пугалкину давно привлечь к ответу за ее выходки и высказывания про Россию! Нам они ни в каком виде не нужны и пусть остаются в Израиле или где нибудь-на западе со своим галкиным в внуком
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