Ирак продал Индии нефти почти на 30 млрд долларов в 2024 году В 2024 году Ирак экспортировал в Индию нефть и нефтепродукты на 29,58 млрд долларов.
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Ирак продал Индии нефти почти на 30 млрд долларов в 2024 году В 2024 году Ирак экспортировал в Индию нефть и нефтепродукты на 29,58 млрд долларов.
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