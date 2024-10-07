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"Невыносимо больно быть свидетелем публичного линчевания моего сына". Мать Пи Дидди пожаловалась на травлю в отношении рэпера

"Невыносимо больно быть свидетелем публичного линчевания моего сына". Мать Пи Дидди пожаловалась на травлю в отношении рэпера

Мать Пи Дидди, который арестован по обвинению в таких преступлениях, как изнасилования и торговля людьми, опубликовала через своего адвоката заявление в издании DailyMail, и призвала перестать травить её сына.

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