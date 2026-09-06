В американскую переговорную группу вошёл чиновник Минфина, отвечающий за санкции — Axios

В американскую переговорную группу вошёл чиновник Минфина, отвечающий за санкции, пишет Axios. По данным издания, Джин Ланг участвовал в подготовительной встрече с Кириллом Дмитриевым, но на переговорах с Владимиром Путиным не присутствовал.