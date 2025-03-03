Хоккейный клуб СКА в 2024 году сократил чистый убыток в 14 раз

Показатель уменьшился до 63 миллионов рублей Хоккейный клуб в 2024 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 63,3 миллиона рублей против 903,4 миллиона рублей чистого убытка в 2023 году, говорится в финансовом отчете клуба.
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