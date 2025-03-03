НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    В МФЦ кредиты не выдают! Правильно стройте предложения.Более 5,5 тысяч п...
  • Михаил Е
    Электрооткаты позволяют открыть сезона?Петербург готовит...
  • ninikooo Митусова
    Пусть на лесоповале рэп исполняет, негодяй!Активисты просят ...

Хоккейный клуб СКА в 2024 году сократил чистый убыток в 14 раз

Хоккейный клуб СКА в 2024 году сократил чистый убыток в 14 раз

Показатель уменьшился до 63 миллионов рублей Хоккейный клуб в 2024 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 63,3 миллиона рублей против 903,4 миллиона рублей чистого убытка в 2023 году, говорится в финансовом отчете клуба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх