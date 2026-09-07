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ЕС вмешивается в политику суверенных стран под предлогом прав человека – Захарова

ЕС вмешивается в политику суверенных стран под предлогом прав человека – Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз, используя повестку прав человека, вмешивается во внутренние дела независимых стран, которые проводят самостоятельную политику.

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