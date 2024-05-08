Экс-главу ФГБУ «ФЦАО» Новикова отправили в СИЗО до 22 июня

Бывший руководитель Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислав Новиков заключен под стражу до 22 июня в соответствии с решением суда, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
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