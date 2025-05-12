В Великобритании ужесточат порядок получения вида на жительство

Мигрантам в Великобритании придется провести в стране десять лет, прежде чем они получат право на подачу заявления на получение вида на жительство, если только они не смогут продемонстрировать «реальный и долгосрочный вклад в экономику и общество», 12 мая пишет The Financial Times со ссылкой на источник в правительстве.