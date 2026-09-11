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Килиан Мбаппе: «Мое представление о «Золотом мяче» сформировалось в эпоху Месси и Роналду. Приз вручали особенным. Я сделал то, что позволило мне выделиться»

Нападающий « Реала » Килиан Мбаппе объяснил, почему считает себя претендентом на получение «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона.

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