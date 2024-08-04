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Куртуа об Эндрике: «Немного напоминает Азара в «Челси» – невысокий, но очень сильные ноги. Ему нужно быть слегка поспокойнее, но с каждым разом все будет лучше»

18-летний бразильский нападающий присоединился к команде этим летом. – Чем Эндрик отличается от остальных? Что в нем особенного? – Он не очень высокий, но у него очень сильные ноги.

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