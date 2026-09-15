Прокуроры отправились в Толмачево из-за задержки и отмены рейсов

Во вторник 15 сентября в международных аэропортах Красноярска, Новосибирска (Толмачёво) и Томска зафиксированы задержки рейсов авиакомпаний «Россия», «Победа», «Северный ветер» и «ЮВТ Аэро», об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.