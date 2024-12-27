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Профессор Вольф: заявления Трампа о Гренландии повлияют на поддержку Киева

Профессор Вольф: заявления Трампа о Гренландии повлияют на поддержку Киева

Европейским государствам станет труднее «обосновывать поддержку» Украины мнимой угрозой РФ в связи с заявлениями избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о Гренландии, заявил профессор Ричард Вольф.

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