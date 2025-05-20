Юсупов: к новым сетям отопления подключат не только торговые центры

Информация о том, что к новым сетям отопления подключат только торговые центры - недостоверная. Об этом на пресс-конференции сообщил министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья Алексей Юсупов.
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