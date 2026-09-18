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Регион 29

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Депутат Госдумы Мария Харченко встретилась со студентами САФУ

Депутат Госдумы Мария Харченко встретилась со студентами САФУ

На встрече со студентами публичной политики и международных отношений депутат Мария Харченко рассказала о поддержке «народной ипотеки» и мерах для закрепления молодежи в регионе.

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