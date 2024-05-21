Сенатор США Сандерс поддержал запрос МУС на арест Нетаньяху и Галланта

Сенатор США от Республиканской партии Берни Сандерс поддержал стремление Международного уголовного суда (МУС) добиться выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта из-за действий в секторе Газа.
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